'मस्जिद में आकर चुन-चुन कर मारेंगे', भाजपा MLA नितेश राणे के भड़काऊ भाषण पर हुई 2 FIR

Highlights नितेश राणे के भड़काऊ भाषण पर दर्ज हुई दो FIR 'मस्जिद में आकर चुन-चुन कर मारेंगे', नितेश राणे ने रविवार को संपन्न हुई रैली में दिया बयान इसका वीडियो आते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है

मुंबई:महाराष्ट्र के अहमदनगर में दो अलग-अलग जगहों पर हुए कार्यकम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण के बेटे और विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने भड़काऊ भाषण दिए, जिसे लेकर अब उनपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मस्जिद में आकर चुन-चुन कर मारेंगे, ये बात उन्होंने 'सकल हिंदी समाज आंदोलन' नामक कार्यक्रम में कही। इस दौरान वो धार्मिक गुरु रामगिरि महाराज के समर्थन में प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहीं उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और अब मामले ने तूल पकड़ लिया। मौके को देखते हुए एमआईएमआईएम के प्रवक्ता ने सीएम से कह दिया कि इस पर आप स्वत: संज्ञान लें।

वीडियो में भाजपा विधायक नितेश राणे को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर किसी ने रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी कहा, तो हम आपकी मस्जिदों में प्रवेश करेंगे और एक-एक करके आपको मारेंगे।

उन्होंने कहा, 'अगर हमारे रामगिरी महाराज के प्रति वे कहेंगे कि मैंने मराठी में बात की, इसलिए मैं आपको उस भाषा में धमकी दे रहा हूं जिसे आप समझते हैं। अगर तुमने हमारे रामगिरि महाराज के खिलाफ कुछ भी कहा तो हम तुम्हारी मस्जिदों में घुसकर तुम्हें बारी-बारी से पीटेंगे। इसे ध्यान में रखो'।

In a rally organized in Ahmednagar, Maharashtra in support of Ramgiri Maharaj, who had said objectionable words against Prophet Mohammad PBUH, BJP leader Nitish Rane is openly threatening to enter the mosque & kill Muslims.@NagarPolice should take immediate action on this. pic.twitter.com/scsulPHP97