Paris Olympics 2024: पीआर श्रीजेश को सम्मान, मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे

Highlights Paris Olympics 2024: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शुक्रवार को पुष्टि की। Paris Olympics 2024: अंतरराष्ट्रीय खेल करियर के लिए पीआर श्रीजेश की सराहना की। Paris Olympics 2024: मनु भाकर ने पेरिस में देश के लिए दो कांस्य पदक जीतीं।

Paris Olympics 2024: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने कहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के दौरान मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पेरिस में परचम लहराने वाली और दो मेडल विजेता और स्टार निशानेबाज मनु भाकर को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया है। मनु ने पेरिस में देश के लिए दो कांस्य पदक जीतीं और श्रीजेश ने कांस्य पदक के साथ हॉकी से संन्यास ले लिया। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की और शानदार अंतरराष्ट्रीय खेल करियर के लिए श्रीजेश की सराहना की।

Together with my brothers, we fought, we bled, we conquered. For India! Forever grateful 🇮🇳 pic.twitter.com/FXMSf8QjFb — sreejesh p r (@16Sreejesh) August 8, 2024

उन्होंने कहा, "श्रीजेश ने दो दशकों से अधिक समय तक विशेष रूप से भारतीय हॉकी और सामान्य तौर पर भारतीय खेल की सराहनीय सेवा की है।" आईओए ने बयान में कहा, ‘‘भारतीय ओलंपिक संघ को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश संयुक्त ध्वजवाहक होंगे।’’

Bronze it is! 🥉 Huge congratulations to the Indian Hockey Team 🇮🇳

A special shoutout to @16Sreejesh bhaiya our incredible goalkeeper on your retirement day. You've been the backbone of the team, and your saves will be remembered forever. 🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/FQ7zx1Yp3p — Lakshya Sen (@lakshya_sen) August 8, 2024

आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि श्रीजेश आईओए नेतृत्व की भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे। श्रीजेश ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह संन्यास ले लेंगे।

Web Title: Manu Bhaker PR Sreejesh India Flagbearer Paris Olympics 2024 live update Bhaker Sreejesh named India's flag bearers closing ceremony