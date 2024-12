Manmohan Singh: मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने जताया शोक, बाइडेन ने दी श्रद्धांजलि

Manmohan Singh: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आझ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देश-विदेश से हस्तियां मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रही है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति रहें जो बाइडेन ने डॉक्टर मनमोहन को याद किया। बाइडेन ने उन्हें एक "सच्चा राजनेता" और एक "दयालु और विनम्र" व्यक्ति बताया।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। घर पर "अचानक बेहोशी" के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के बयान में उनकी मृत्यु का कारण "उम्र से संबंधित चिकित्सा स्थितियां" बताया गया है।

#WATCH | Mortal remains of former Prime Minister #DrManmohanSingh taken for cremation after leaders and family paid last respects at Nigam Bodh Ghat in Delhi.



Former PM Dr Manmohan Singh died on 26th December at AIIMS Delhi.



