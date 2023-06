मणिपुर के एक गांव में गोलीबारी, सेना ने की जावाबी कार्रवाई

Highlights मणिपुर में हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान गई मणिपुर के एक गांव में आज गोलीबारी हुई सेना ने गोलीबारी का दिया जवाब

इंफाल: हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में कई महीने से चल रही हिंसक झड़पे शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच, मणिपुर के कांगपोकपी जिले के हरओथेल गांव में गोलीबारी हुई है।

भारतीय सेना के अनुसार, सशस्त्र दंगाइयों ने गुरुवार सुबह मणिपुर के हरओथेल गांव के पास एक इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है।

इस गोलीबारी से निपटने के लिए भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। सेना द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया कि सेना गोलीबारी रोकने में कामयाब रही, लेकिन अपुष्ट रिपोर्टों से कुछ लोगों के हताहत होने का संकेत मिलता है।

𝗙𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗯𝘆 𝗔𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗥𝗶𝗼𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗧𝗼𝘄𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗼𝘁𝗵𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲/ 𝗞𝗣𝗜 𝗗𝗶𝘀𝘁𝘁



Unprovoked firing by Armed Rioters towards Village Haraothel commenced at 5.30 AM. Own troops deployed in the area immediately mobilised to prevent escalation of… pic.twitter.com/Vc2p3rX7OC