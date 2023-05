वीडियोः टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर ने 12 किमी तक घसीटी बाइक, युवक की हुई मौत, चालक गिरफ्तार

By अनिल शर्मा | Published: May 21, 2023 10:47 AM

शख्स के मुताबिक, पीड़ित युवक का नाम विकास वाष्णेय था। टक्कर मारने के बाद रोडवेज ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और बाइक को 12 किलोमीटर तक घिसटता रहा। पुलिस ने बस ड्राइवर को पिलुआ थाने के पास गिरफ्तार किया।

वीडियोः टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस ड्राइवर ने 12 किमी तक घसीटी बाइक, युवक की हुई मौत, चालक गिरफ्तार