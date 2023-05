हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर जाना चाहती हैं ममता बनर्जी, केंद्र से मांगी अनुमति

Highlights मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को पत्र लिखकर मणिपुर जाने की मांगी अनुमित एक अथिकारी ने कहा, बंगाल की मुख्यमंत्री वहां हिंसा के पीड़ितों के साथ खड़ी होना चाहती हैं शाह के दौरे को लेकर कहा, दौरे के बावजूद वह राज्य के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं

कोलकोता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने की इच्छा व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखकर पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने की अनुमति मांगी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''मुख्यमंत्री ने मणिपुर जाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वह वहां हिंसा के पीड़ितों के साथ खड़ी होना चाहती हैं।''

अधिकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मणिपुर की स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह युद्धरत समुदायों के बीच समाधान निकालकर शांति बहाल करने की कोशिश करने के लिए सोमवार की रात मणिपुर पहुंचे हैं। लगभग एक महीने से जातीय संघर्ष से पीड़ित मणिपुर में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों और गोलीबारी में अचानक तेजी देखी गई।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की अमित शाह की यात्रा पर कहा कि मैंने एक पत्र भी लिखा है जिसमें मणिपुर जाने और मणिपुर के शांतिप्रिय लोगों से बात करने की अनुमति मांगी है। चूंकि मैंने एक पत्र लिखा है, इसलिए उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) ऐसा किया। मणिपुर का दौरा करने के बावजूद, वह राज्य के लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं।"

