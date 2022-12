वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए जाने के दौरान लगे जय श्रीराम के नारे, नाराज ममता बनर्जी ने मंच पर बैठने से इनकार किया, देखें

Highlights हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर आई भीड़ के एक वर्ग द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी से बनर्जी परेशान दिखीं। नारेबाजी से नाराज होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री वैष्णवने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि नाराज होने की बात हो। कार्यकर्ता नारे लगाते हैं।

कोलकाताः हावड़ा स्टेशन पर शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब नाराज दिख रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। यहां से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी थी। लेकिन नारेबाजी से परेशान होकर ममत बनर्जी ने मंच साझा नहीं किया।

रेलवे स्टेशन पर आई भीड़ के एक वर्ग द्वारा की गई जोरदार नारेबाजी से बनर्जी परेशान दिखीं। स्टेशन पर मौजूद भीड़ जय श्रीराम, जय श्रीराम के नारे लगाने लगी। इससे ममता बनर्जी खासे नाराज हो गईं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने बनर्जी को शांत करने के प्रयास किए जो विफल रहे और मुख्यमंत्री मंच के सामने कुर्सी पर बैठ गईं। कार्यक्रम के दौरान वह मंच से दूरी बनाई रखी।

#WATCH | 'Jai Shri Ram' slogans were raised on a platform at Howrah Railway station after the arrival of West Bengal CM Mamata Banerjee at the event where Vande Bharat Express was later flagged off by PM Modi through video conferencing. pic.twitter.com/PKAWPr9zSo