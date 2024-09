Kolkata Rape-Murder Case: ममता बनर्जी डॉक्टरों की मांग से सहमत, की कोलकाता के शीर्ष पुलिस अधिकारी को हटाने की घोषणा

Highlights मुख्यमंत्री ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सरकार ने डॉक्टरों की ओर से रखी गयी चार मांगें मान ली हैं। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से अपना काम बंद वापस लेने का भी अनुरोध किया। बनर्जी की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपने धरना स्थल पर जश्न मनाया।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी मौत के विरोध में डॉक्टरों के साथ छह घंटे तक चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया।

सीएम बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस (उत्तर) के उपायुक्त को भी हटा दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की सभी चार मांगें मान ली हैं और उनमें से एक मांग बलात्कार-हत्या की सीबीआई जांच पहले से ही चल रही है।

हालांकि, डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाए जाने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब तक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग का हवाला देते हुए कहा कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की गईं।

डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, "जूनियर डॉक्टरों की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। शाम 4 बजे विनीत जिम्मेदारी सौंप देंगे नए सीपी के लिए।" पुलिस में बदलाव के अलावा चिकित्सा शिक्षा निदेशक कौस्तव नाइक और स्वास्थ्य सेवा निदेशक देबाशीष हलदर को भी उनके पद से हटा दिया गया है।

