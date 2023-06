Highlights दिल्ली एम्स पर एक बार फिर से मैलवेयर अटैक हुआ है। ये अटैक आज दोपहर करीब तीन बजे हुआ है। हालांकि दिल्ली एम्स के साइबर सुरक्षा प्रणालियों ने इस अटैक को विफल कर दिया था।

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स के साइबर सेफ्टी सिस्‍टम पर आज मैलवेयर अटैक हुआ है। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने ट्वीट कर दी है। ट्वीट में संस्थान ने लिखा है कि आज दिन के 2:50 बजे नई दिल्ली एम्स पर एक मैलवेयर का अटैक हुआ है। इस हमले की जानकारी दिल्ली एम्स की साइबर सुरक्षा प्रणालियों द्वारा लगाई गई है।

ऐसे में इस मैलवेयर अटैक का पता लगते ही अटैक्सर्स के इस प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद से दिल्ली एम्स की सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया था। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली एम्स पर ऐसे अटैक हुए हैं। इससे पहले भी ऐसे साइबर अटैक हो चुके हैं।

इस साइबर अटैक पर अपडेट देते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए संस्थान ने लिखा है कि "एम्स, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा प्रणालियों द्वारा दोपहर 2:50 बजे एक मैलवेयर हमले का पता चला। प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और खतरे को निष्प्रभावी कर दिया गया।"

"A malware attack was detected at 2:50 pm by the cyber-security systems in AIIMS, New Delhi. The attempt was successfully thwarted, and the threat was neutralised by the deployed cyber-security systems..," tweets All India Institute of Medical Sciences, New Delhi pic.twitter.com/EdcYhxaNFM

बता दें कि इस अटैक के कारण कुछ देर के लिए ई-अस्पताल सेवाएं प्रभावित हुई थी। ऐसे में जैसे ही इस मैलवेयर के खतरे की पहचान हुई थी, इसे जल्द से जल्द ठीक किया गया और सेवाएं फिर से बहाल की गई थी।

