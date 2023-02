भाजपा पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले- सरकार ने की पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर हमलावर हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा को दिल्ली में विमान से नीचे उतारने और गिरफ्तार किए जाने की निंदा की।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं, यह उनके मुंह पर करारा तमाचा है। मैं भाजपा के इस कृत्य की निंदा करता हूं। संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया। वे बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में।"

When Congress plenary session is happening in Chhattisgarh, our leaders are being raided by ED & IT. They (BJP) want to stop this session from happening but people of Chhattisgarh along with govt here are working towards conducting this session: Mallikarjun Kharge, Congress Chief pic.twitter.com/BPumIA9ySy