खड़गे का मोदी सरकार पर आरोप- केंद्र के पास दलों को तोड़ने का समय, लेकिन सेना में रिक्तियों को भरने का समय नहीं

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास राजनीतिक दलों को तोड़ने का समय है, लेकिन शस्त्र बलों में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने का कोई समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग रोजाना राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के साथ विश्वासघात किया है।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोधी राजनीतिक दलों को तोड़ने का पूरा समय है, लेकिन सेना में रिक्तियों को भरने का समय नहीं है।

खड़गे ने उस खबर का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिसमें दावा किया गया है कि सेना में मेजर और कैप्टन स्तर के अधिकारियों की कमी है और ऐसे में वह अपने मुख्यालयों में कर्मियों की तैनाती में कटौती की योजना बना रही है।

खड़गे ने ट्वीट किया, "मोदी सरकार के पास राजनीतिक दलों को तोड़ने का समय है, लेकिन शस्त्र बलों में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने का कोई समय नहीं है। जो लोग रोजाना राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के साथ विश्वासघात किया है।"

Modi Govt has all the time to break political parties, but it has NO time to fill in important vacancies in the Armed Forces.



Those who trumpet 'Nationalism' on a daily basis, have betrayed our Armed Forces like no other !



▪️ Currently, there are more than 2 lakh vacancies in…