पीएम मोदी के अगले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights पीएम मोदी ने ये बयान 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित थे। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनके लिए चिह्नित लाल कुर्सी खाली दिखी।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 15 अगस्त को इसी लाल किले से में वो देश की उपलब्धियों को सबके सामने रखेंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने ये बयान 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान दिया था।

वहीं, अब खड़गे ने इसका जवाब देते हुए संवाददाताओं से कहा, "वह अगले साल एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, वह ऐसा अपने घर पर करेंगे।" मालूम हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह से अनुपस्थित थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया था। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनके लिए चिह्नित लाल कुर्सी खाली दिखी।

#WATCH | "He will hoist the National Flag once again next year, he will do that at his home," Congress president Mallikarjun Kharge reacts to PM Modi's "The next 15th August, from this Red Fort, I will present before you the achievements of the country" pic.twitter.com/jtky2ms7rz