खड़गे का दावा- राष्ट्रपति मुर्मू को संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया गया, कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर कसा तंज

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सप्ताह नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्ती राम नाथ कोविंद को आमंत्रित नहीं करने के लिए सोमवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर बार-बार संवैधानिक मर्यादाओं का अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय को प्रतीकवाद तक सीमित कर दिया गया है।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने चुनावी कारणों से राष्ट्रपति का चुनाव दलित और आदिवासी समुदायों से कराया।

It looks like the Modi Govt has ensured election of President of India from the Dalit and the Tribal communities only for electoral reasons.



While Former President, Shri Kovind was not invited for the New Parliament foundation laying ceremony…



