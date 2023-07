एनडीए की 30 पार्टियों संग बैठक पर खड़गे ने कसा तंज, कहा- पता नहीं क्या सभी चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत भी हैं

Highlights खड़गे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे पंजीकृत पार्टियां हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अब विपक्षी दलों से डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की 30 पार्टियों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कई पार्टियों के नाम तक नहीं सुने हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि वे पंजीकृत पार्टियां हैं या नहीं। पहले, उन्हें अपने सहयोगियों की परवाह नहीं थी।"

उन्होंने कहा, "एनडीए 30 दलों के साथ बैठक कर रही है। मैंने भारत में इतनी पार्टियों के बारे में नहीं सुना है। पहले उन्होंने कोई बैठक नहीं की लेकिन अब वे एक-एक करके (एनडीए दलों के साथ) बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी अब विपक्षी दलों से डर रहे हैं। हम यहां लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकत्र हुए हैं।"

#WATCH | NDA is holding a meeting with 30 parties. I have not heard about so many parties in India. Earlier they didn't hold any meetings but now they are meeting one by one (with NDA parties) PM Modi is now afraid of opposition parties. We have gathered here to save democracy… pic.twitter.com/LGDB8wLg9v