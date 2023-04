मध्य प्रदेश: NSA अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक, महाकाल दर्शन के दौरान उड़ते दिखा ड्रोन, मामला दर्ज

Highlights एनएसए अजित डोभाल के उज्जैन मंदिर के दौरे के दौरान एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। यहां पर महाकाल इलाके के ऊपर एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। ड्रोन उड़ाने को लेकर एक यूपी के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भोपाल: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा पूरी करने के तुरंत बाद पवित्र महाकाल मंदिर क्षेत्र के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ड्रोन का संचालन करने वाले व्यक्ति से पूछताछ की गई और बाद में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभिषेक आनंद ने उन खबरों का खंडन किया जिनके मुताबिक शनिवार रात जब डोभाल मंदिर के भीतर थे, तब मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) विशाल क्षेत्र के ऊपर से उड़ा था। उन्होंने दावा किया कि एनएसए रात करीब नौ बजे मंदिर से निकले और रात करीब साढ़े दस बजे ड्रोन देखा गया था।

एएसपी ने कहा कि महाकाल क्षेत्र में ड्रोन के बारे में पता चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और रविवार को मामला दर्ज किया गया। बता दें कि महाकाल इलाके में बिना अनुमति के ड्रोन को संचालित करने की अनुमति नहीं है। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ‘‘हमने ड्रोन को जब्त कर लिया है और 30 वर्षीय आरोपी से पूछताछ की है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके पास अनुमति नहीं थी। हमने उसके खिलाफ भादवि की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है।’’

#WATCH | NSA Ajit Doval offered prayers to Lord Shiva at Mahakaleshwar temple in Ujjain, Madhya Pradeshpic.twitter.com/PdToPzhS2N