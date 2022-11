Mainpuri Lok Sabha seat by-election: आजमगढ़-रामपुर के बाद मैनपुरी की बारी, रघुराज सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल किया, डिंपल यादव को टक्कर देंगे 

Highlights सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद हुआ करते थे। उपचुनाव सहित गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की मतगणना आठ दिसंबर को होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला किया।

मैनपुरीः उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव पांच दिसंबर को होगा। उपचुनाव सहित गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव की मतगणना आठ दिसंबर को होगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद हुआ करते थे। 10 अक्टूबर को 82 वर्ष की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था।

हाल ही में, भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा के गढ़ में सेंध लगाई थी और पार्टी मैनपुरी में भी ऐसा ही करने की उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कमल खिलेगा।

UP | I will file nomination tomorrow...Today the candidate is being declared but BJP workers are fighting elections since 15 days, there is no one stronger than BJP. SP workers only know how to do hooliganism: Raghuraj Singh Shakya, BJP candidate in Mainpuri seat Lok Sabha bypoll pic.twitter.com/OQ2f4oqjSc