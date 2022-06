Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री पद के साथ शिवसेना अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार हूं, सीएम ठाकरे के भाषण की बड़ी बातें

Highlights शिवसेना प्रमुख का पद भी छोड़ने को तैयार हूं, असंतुष्ट विधायक आगे आएं और इसकी मांग करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का इच्छुक नहीं हूं। मैंने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का पत्र तैयार रखा है।

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना कभी हिंदुत्व से दूर नहीं रही और ना कभी रहेगी। अगर एकनाथ शिंदे आकर बोल दें तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। सब लोगों ने मेरा समर्थन किया, लेकिन अपने ही लोगों ने समर्थन नहीं किया।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी वोट विरोध में जाता है तो में मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैं लोगों से नहीं मिल रहा था लेकिन अब मैं लोगों से मिल रहा हूं। मैंने पहली कैबिनेट मीटिंग अस्पताल से की थी।

CM posts will come and go but the real asset is the affection of the people. In the past 2 years, I was fortunate enough to get a lot of affection from people: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/U72Ll0E3PA — ANI (@ANI) June 22, 2022

खबरें चल रही हैं कि शिवसेना के कुछ विधायक गायब हैं। आज सुबह कमल नाथ और शरद पावर का कॉल आया था और उन्होंने मुझपर विश्वास दिखाया है लेकिन मेरे लोग ही सवाल उठा रहे हैं तो मैं क्या करूँ? सूरत और दूसरी जगह जाने से अच्छा मेरे सामने आकर बोलते तो बेहतर था।

शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के कारण सरकार पर आए संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर बागी विधायक उनसे यह कहते हैं कि वह उन्हें (ठाकरे) मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो वह अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं।

If any MLA wants me to not continue as the CM, I am ready to take all my belongings from Versha Bungalow (official residence of the CM) to Matoshri: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/kciNQsijer — ANI (@ANI) June 22, 2022

ठाकरे के आज ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने 17 मिनट लंबे वेबकास्ट में कहा कि अगर शिव सैनिकों को लगता है कि वह (ठाकरे) पार्टी का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं तो वह शिव सेना पार्टी के अध्यक्ष का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं।

When all 3 parties came together in 2019, Sharad Pawar told me that I had to take the responsibility of CM post. I didn't even prior experience. But I took the responsibility. Sharad Pawar & Sonia Gandhi helped me a lo,they kept their faith in me: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/4QFPnMgGkv — ANI (@ANI) June 22, 2022

ठाकरे ने कहा, “सूरत और अन्य जगहों से बयान क्यों दे रहे हैं? मेरे सामने आकर मुझसे कह दें कि मैं मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष के पदों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपना इस्तीफा तैयार रखूंगा और आप आकर उसे राजभवन ले जा सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर किसी शिव सैनिक को अपना उत्तराधिकारी देखकर उन्हें खुशी होगी। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के सुझाव पर अपनी अनुभवहीनता के बावजूद मुख्यमंत्री का पद संभाला।

Web Title: Maharashtra Political Crisis CM Uddhav Thackeray I am ready give my resignation Raj Bhavan leave post Shiv Sena party head also