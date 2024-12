Maharashtra New CM News: केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे निर्मला सीतारमण और विजय रुपाणी?, महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक में चुनेंगे नेता, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह

Highlights महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी जीत मिली है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 132 सीट पर जीत दर्ज की। महायुति ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीट पर जीत हासिल की है।

Maharashtra New CM News: केंद्रीय नेतृत्व एक्शन में आ गया है। एकनाथ शिंदे को लेकर आलाकमान ने गतिविधि तेज कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को महाराष्ट्र में अपना नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में यह घोषणा की गई। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘पार्टी के संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिये विजय रुपाणी और निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।’’

Finance Minister Nirmala Sitharaman and former Gujarat chief minister Vijay Rupani to be BJP's central observers for its legislature party meeting to elect their leader in #Maharashtra. pic.twitter.com/fZRvUCOpaA