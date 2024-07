Maharashtra MLC Election Results Highlights: कांग्रेस के 7 विधायकों ने दिया धोखा?, महा विकास आघाड़ी को एक सीट पर हार, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में खेला!, ऐसे बाजी पलट दी...

Highlights Maharashtra MLC Election Results Highlights: भाजपा के 5 लोग चुनाव जीत गए। Maharashtra MLC Election Results Highlights: महायुति गठबंधन ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव में 11 में से नौ सीटें हासिल की। Maharashtra MLC Election Results Highlights: सेना तथा राकांपा के दो-दो उम्मीदवार चुनाव जीत गए।

Maharashtra MLC Election Results Highlights: महाराष्ट्र विधान परिषद में महायुति गठबंधन ने महा विकास आघाड़ी (एमवीए) को झटका देकर लोकसभा चुनाव का बदला ले लिया। भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव में 11 में से नौ सीटें हासिल की। भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए सभी पांच उम्मीदवार और सेना तथा राकांपा के दो-दो उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महायुति और महा विकास गठबंधन के बीच मुकाबला था।

बीजेपीः

पंकज मुंडे - 26

योगेश तिलेकर - 26

अमित गोरखे- 26

परिणय फुके - 26

सदाबाहु खोत - 23.24

एनसीपीः

राजेश विटेकर - 23

शिवाजीराव गरजे - 24

एकनाथ शिंदे की शिव सेनाः

भावना गवली - 24

कृपाल तुमाने - 24

कांग्रेसः

प्राज्ञ साटव - 25

उद्धव ठाकरे की शिव सेनाः

मिलिंद नार्वेकर - 24.16

शरद पवार की NCP-

जयन्त पाटिल- 12.46

#WATCH | On MLC elections, Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar says, "Five MLAs supported us, I thank them. When there are elections, allegations are made but I do not think about it...Mahayuti should get such success in the Vidhan Sabha as well..." pic.twitter.com/DnBeESpLV1