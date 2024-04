Maharashtra Lok Sabha elections: राज ठाकरे ने बीजेपी-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन को 'बिना शर्त' समर्थन की घोषणा की

Highlights राज ठाकरे ने कहा, मनसे बिना शर्त 'भाजपा-शिवसेना-राकांपा' के महागठबंधन का समर्थन कर रही है मनसे प्रमुख ने कहा, यह समर्थन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए है इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को धन्यवाद दिया

Lok Sabha elections 2024: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 'बिना शर्त' समर्थन देने की घोषणा की। ठाकरे ने मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं से कहा, "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बिना शर्त 'भाजपा-शिवसेना-राकांपा' के महागठबंधन का समर्थन कर रही है...यह समर्थन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए है। अब सभी को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए।” एमएनएस ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। पिछले महीने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सत्तारूढ़ 'महायुति' गठबंधन के साथ ठाकरे के बहुप्रतीक्षित गठबंधन की चर्चा तेज हो गई थी।

Mumbai | MNS chief Raj Thackeray says "Maharashtra Navnirman Sena (MNS) is unconditionally supporting the grand alliance of 'BJP-Shiv Sena-NCP...This support is only for Prime Minister Narendra Modi and the NDA alliance. Now everyone should prepare for the elections..." pic.twitter.com/anvlAYUwPq

वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं महायुति को समर्थन देने के लिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। राज ठाकरे ने समर्थन के लिए कोई शर्त नहीं रखी।" उन्होंने कहा, "हमारी शिव सेना बालासाहेब ठाकरे की शिव सेना है। हमारी शिव सेना कांग्रेस प्रायोजित शिव सेना नहीं है।"

Nagpur: Maharashtra CM Eknath Shinde says "I thank MNS president Raj Thackeray for his support to Mahayuti. Raj Thackeray did not put any condition for his support. Our Shiv Sena is Balasaheb Thackeray's Shiv Sena. Our Shiv Sena is not Congress-sponsored Shiv Sena..." pic.twitter.com/IrhYrVBMV3