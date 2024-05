Maharashtra Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची

Highlights स्टार प्रचारकों में पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य शामिल महाराष्ट्र में पहले और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है जबकि 7 मई को तीसरे चरण में 11 सीटों पर मतदान होगा

मुंबई: कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य शामिल हैं। अपनी सूची में, कांग्रेस ने कहा कि नेता महाराष्ट्र में आम चुनाव के पांचवें चरण के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार प्रचार करेंगे, जो 20 मई को होने वाला है। सूची में कुछ अन्य नामों में केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला, नानाभाऊ पटोले, बालासाहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य शामिल हैं।

दो दिन पहले, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि "कांग्रेस सरकार हर गरीब परिवार के खाते में एक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में सालाना 1 लाख रुपये जमा करेगी जब तक कि परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चला जाता।" राहुल गांधी ने कहा था, "हम देश के सभी गरीब परिवारों के नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने करोड़ों गरीब बना दिए हैं... हम उन परिवारों में से एक महिला को चुनेंगे और उनके खातों में सालाना 1 लाख रुपये जमा करेंगे।"

