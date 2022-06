Maharashtra Crisis: एकनाथ शिंदे के पास 144 नहीं केवल 50, सुप्रिया सुले ने कहा-बागी विधायकों को सीएम ठाकरे से बातचीत करनी चाहिए...

Highlights सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने उद्धव जी का ट्वीट देखा है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे ईडी का नोटिस मिल रहा है।

Maharashtra Crisis: महाराष्ट्र राजनीतिक स्थिति पर राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 144 की बहुमत संख्या नहीं है। मैंने जो सुना है, उसके पास केवल 50 हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास बहुमत है।

सुप्रिया सुले ने मुंबई में कहा कि उनका (एकनाथ शिंदे) प्रस्ताव जो भी हो। आज उद्धव ठाकरे ने जो अपील की है वो एक बड़े भाई की तरह की है। जो भी समस्या है घर में होनी चाहिए, अगर वो आकर उद्धव जी से बात कर सकें तो समाधान निकल सकता है। बात होना जरूरी है।

I have seen Uddhav ji's tweet. I have emotions attached to this family (Thackeray). Governments will come and go, but these relations will last longer: NCP leader Supriya Sule pic.twitter.com/cYy40PFjjx — ANI (@ANI) June 28, 2022

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में पार्टी विधायकों से चर्चा करने की अपील की और कहा कि आप में से कई लोग हमारे संपर्क में हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं, कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया और अपनी भावनाएं बताई।

Eknath Shinde doesn't have the majority number of 144. He only has 50 from what I have heard, so it can't be said that he has the majority: NCP leader Supriya Sule on Maharashtra political situation pic.twitter.com/hUEEN4VwSB — ANI (@ANI) June 28, 2022

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे विधायकों को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और अगर आप आगे आकर बोलेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे।

Anyone who is speaking against the government is getting ED notices. Such things are not good for the country and the constitution: NCP leader Supriya Sule on ED summons to Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/TrAfjmoAKQ — ANI (@ANI) June 28, 2022

सुप्रिया सुले ने कहा कि मैंने उद्धव जी का ट्वीट देखा है। इस परिवार (ठाकरे) से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे ईडी का नोटिस मिल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी के समन पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ऐसी चीजें देश और संविधान के लिए अच्छी नहीं हैं।

Those who're speaking against NCP (from Eknath Shinde faction) were once in NCP. Deepak bhau was in NCP, Uday Samant was in the party's youth wing. What hurts me is that when they left NCP, we didn't say bad words to them, but now they are targetting us: NCP leader Supriya Sule pic.twitter.com/oGJ7bvs1sG — ANI (@ANI) June 28, 2022

एनसीपी (एकनाथ शिंदे गुट से) के खिलाफ बोलने वाले कभी एनसीपी में थे। दीपक भाऊ एनसीपी में थे, उदय सामंत पार्टी की यूथ विंग में थे। मुझे दुख इस बात का है कि जब उन्होंने एनसीपी छोड़ा तो हमने उन्हें अपशब्द नहीं कहा, लेकिन अब वे हमें निशाना बना रहे हैं।

