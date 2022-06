महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच नाना पटोले ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- पार्टी शिवसेना को विभाजित करने की कर रही कोशिश

Highlights महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है।

मुंबई: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर महाराष्ट्रकांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, भाजपा शिवसेना को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। हम इसपर काम कर रहे हैं कि इसे कैसे सुलझाया जाए। महा विकास अघाड़ी सरकार जारी रहेगी और 5 साल पूरे करेगी। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस एमवीए के साथ खड़ी है।

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि अगर समय आता है तो हम महा विकास अघाड़ी सरकार को बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं। यह हमारी नियमित बैठक थी और शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर नहीं हुई। बता दें कि एमवीए में शिवसेना के 55, राकांपा के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में सामान्य बहुमत के लिए 144 का आंकड़ा जरूरी है।

If time comes then we can provide support to the Maha Vikas Aghadi govt from outside also...It was our regular meeting and not happened on the statement of Shiv Sena leader Sanjay Raut: Maharashtra Congress chief Nana Patole after the party meeting in Mumbai