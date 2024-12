Maharashtra CM Oath Ceremony: एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम?, नायडू और नीतीश से मिले पीएम मोदी, देखें वीडियो

Highlights Maharashtra CM Oath Ceremony Live: एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। Maharashtra CM Oath Ceremony Live: शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। Maharashtra CM Oath Ceremony Live: प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी।

Maharashtra CM Oath Ceremony Live: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुंबई में शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राकांपा नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व अन्य NDA नेता मौजूद रहे।

#WATCH | Mumbai: Devendra Fadnavis takes oath as Chief Minister of Maharashtra pic.twitter.com/i14uGpEyr6

#WATCH | PM Modi congratulates Devendra Fadnavis on taking oath as Maharashtra CM pic.twitter.com/LNVURj7pBQ — ANI (@ANI) December 5, 2024

#WATCH | Shiv Sena's Eknath Shinde takes oath as Deputy CM of Maharashtra pic.twitter.com/G33WOBOLbw

#WATCH | PM Narendra Modi congratulates Shiv Sena chief Eknath Shinde on taking oath as Maharashtra Deputy CM (Source: DD News) pic.twitter.com/dHQEzx4KFM — ANI (@ANI) December 5, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उद्योग तथा फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुईं। भाजपा नेता फडणवीस ने आज शाम दक्षिण मुंबई के विशाल आजाद मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

समारोह में योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), नीतीश कुमार (बिहार), चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड), नायब सिंह सैनी (हरियाणा), भूपेंद्र पटेल (गुजरात) और प्रमोद सावंत (गोवा) सहित राजग शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रामदास आठवले भी इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला तथा अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित-नेने, संजय दत्त और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी समारोह में उपस्थित थे।

#WATCH | Mumbai: PM Narendra Modi congratulates NCP chief Ajit Pawar on taking oath as Maharashtra Deputy CM (Source: DD News) pic.twitter.com/ZKT7b1sgzq

#WATCH | Mumbai | NCP chief Ajit Pawar takes oath as Deputy CM of Maharashtra pic.twitter.com/j188Ec4YXu — ANI (@ANI) December 5, 2024

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Deputy CMs Eknath Shinde, Ajit Pawar pose for a photograph with PM Narendra Modi (Source: DD News) pic.twitter.com/BbCpHXw1X8

#WATCH | Mumbai | PM Modi meets Chief Ministers of NDA-ruled states at the oath ceremony of Maharashtra government



(Source: DD News) pic.twitter.com/zdwo3rPmnK— ANI (@ANI) December 5, 2024