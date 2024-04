CM एकनाथ शिंदे ने लॉरेंस बिश्नोई को दी चेतावनी, सलमान खान से मिलकर बोले- "बिश्नोई को कर देंगे खत्म"

Salman Khan Home Firing: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्टर से मुलाकात की है। सीएम शिंदे ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में जाकर उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की है। बैठक के बाद, एकनाथ शिंदे ने बयान जारी कर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी दी है। सीएम ने लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की कसम खाई।

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने कहा, "मुंबई में कोई गैंग नहीं है। अंडरवर्ल्ड का मुंबई में कोई स्थान नहीं है। ये महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, हम बिश्नोई को खत्म कर देंगे ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके।"

उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस को सलमान खान और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उनके बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी हुई थी।

