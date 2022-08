महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का मंगलवार को हो सकता है विस्तार, सुबह 11 बजे राजभवन में दिलाई जा सकती है 14 नए मंत्रियों को शपथ

Highlights महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में 14 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ कैबिनेट में भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के 7-7 विधायक होंगे शामिल शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी

मुंबई: महाराष्ट्र में मंगलवार को शिंदे सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के 7-7 विधायक शामिल हो सकते हैं। कुल 14 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, कल सुबह 11 बजे महाराष्ट्र राजभवन में इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है।

सूत्रों ने कहा कि विस्तार में भाजपा के साथ-साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी खेमे के 7-7 मंत्री शामिल होंगे, जबकि मानसून सत्र के बाद एक बड़ा विस्तार होगा। शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी, लेकिन तब से कैबिनेट विस्तार लंबित है।

यह अनुमान लगाया गया था कि शिंदे खेमे में शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के चल रहे मामले के कारण विस्तार में देरी हुई थी। हालांकि, शिंदे और फडणवीस दोनों ने इससे इनकार किया है, हालांकि उन्होंने देरी का कोई कारण बताने से इनकार कर दिया।

