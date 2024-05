Maharashtra and Gujarat Day 2024: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई, पढ़िए सोशल मीडिया पोस्ट कर क्या लिखा...

Highlights Maharashtra and Gujarat Day 2024: सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। Maharashtra and Gujarat Day 2024: गुजरात के लोग देश के विकास में प्रभावी योगदान देते रहेंगे। Maharashtra and Gujarat Day 2024: विकास के अनेक पैमानों पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।

Maharashtra and Gujarat Day 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर नागरिकों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि दोनों राज्यों के लोग देश के विकास में प्रभावी योगदान देते रहेंगे। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘गुजरात दिवस पर सभी देशवासियों और विशेषकर गुजराती भाई-बहनों को मेरी हार्दिक बधाई। गुजरात के कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी लोगों ने पूरे विश्व में राज्य और देश का नाम रौशन किया है।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘विकास के अनेक पैमानों पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे विश्वास है कि गुजरात के लोग देश के विकास में प्रभावी योगदान देते रहेंगे। उन सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।’’

महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों, विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों को हार्दिक बधाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही इस भूमि ने महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और बाबासाहब आंबेडकर जैसी महान विभूतियाँ देश को दी हैं। महाराष्ट्र के… — President of India (@rashtrapatibhvn) May 1, 2024

एक अन्य संदेश में मुर्मू ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों खासकर राज्य के लोगों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों, विशेषकर महाराष्ट्र के लोगों को हार्दिक बधाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही इस भूमि ने महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और बाबासाहब आंबेडकर जैसी महान विभूतियं देश को दी हैं।’’ मुर्मू ने लिखा, ‘‘महाराष्ट्र के लोग निरंतर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहे हैं।

गुजरात दिवस पर सभी देशवासियों और विशेषकर गुजराती भाई-बहनों को मेरी हार्दिक बधाई। गुजरात के कर्मठ, प्रतिभाशाली और उद्यमी लोगों ने पूरे विश्व में राज्य और देश का नाम रौशन किया है। विकास के अनेक पैमानों पर गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे विश्वास है कि गुजरात के लोग… — President of India (@rashtrapatibhvn) May 1, 2024

मेरी मंगलकामना है कि महाराष्ट्र के निवासी देश की विकास यात्रा में नए प्रतिमान स्थापित करते रहें। राज्य के लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।’’ गुजरात और महाराष्ट्र एक मई, 1960 को पूर्ववर्ती बंबई प्रांत का भाषाई आधार पर विभाजन करने से अस्तित्व में आये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर दोनों राज्यों के लोगों को बधाई दी।

On this auspicious occasion of Gujarat's Statehood Day, we remember the rich cultural heritage, remarkable achievements and vibrant spirit of the people of Gujarat. May the state continue to flourish, prosper, and inspire generations with its ethos of entrepreneurship, resilience… — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2024

ગુજરાત રાજ્ય સ્થાપના દિવસના આ પાવન અવસર પર હું રાજ્યના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા, નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ અને લોકોની જીવંત ભાવનાને યાદ કરું છું. ગુજરાત ઉદ્યોગ-સાહસિકતા, અનુકૂલન અને સર્વસમાવેશક વિકાસના મૂલ્યો સાથે સદાય સમૃદ્ધ થતું રહે તેવી અભ્યર્થના સાથે સૌ નાગરિકોને ખૂબ ખૂબ… — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2024

उन्होंने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई, वहीं गुजरात की समृद्धि की कामना भी की। वर्ष 1960 में एक मई के दिन ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग-अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। इससे पहले, दोनों राज्य बंबई प्रांत का हिस्सा थे। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "गुजरात राज्य के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर, हम गुजरात के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उल्लेखनीय उपलब्धियों और जीवंत भावना को याद करते हैं।" उन्होंने कहा, "राज्य उद्यमशीलता, लचीलेपन और समावेशी विकास के अपने लोकाचार के साथ पीढ़ियों को समृद्ध और प्रेरित करता रहे।

Maharashtra Statehood Day is about celebrating the glorious legacy and indomitable spirit of this land which has produced great visionaries and is associated with cultural richness. Maharashtra stands tall as a beacon of tradition, progress and unity. We also reaffirm our… — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2024

गुजरात के लोगों को मेरी शुभकामनाएं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस इस भूमि की गौरवशाली विरासत और अदम्य भावना का जश्न मनाने का अवसर है जिसने महान दूरदर्शी पैदा किए हैं और जो सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र परंपरा, प्रगति और एकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को मेरी शुभकामनाएं।"

महाराष्ट्र दिन म्हणजे या भूमीचा वैभवशाली वारसा आणि अदम्य भावना यांचा गौरव करण्याचा दिवस आहे ज्या भूमीने महान दूरदर्शी घडवले आहेत आणि हा दिवस या राज्याच्या सांस्कृतिक समृद्धीशी संबंधित आहे. परंपरा, प्रगती आणि एकता यांच्या उत्तुंग दीपस्तंभाप्रमाणे महाराष्ट्र उभा आहे.… — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2024

Web Title: Maharashtra and Gujarat Day 2024 President Draupadi Murmu and PM Narendra Modi congratulated read what written posting social media