महाराष्ट्र: अजित पवार मुंबई में नए एनसीपी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए दफ्तर से रवाना हुए

मुंबई: भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवारमहाराष्ट्र मंत्रालय के सामने NCP के नए कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वह अपने कार्यालय से निकल चुके हैं। अजित पवार ने दावा किया था कि पूरी एनसीपी उनके पक्ष में है।

एक संयुक्त सम्मेलन के दौरान, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल (अजित पवार गुट) ने घोषणा की, "हम जयंत पाटिल को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं और उनके स्थान पर, मैं सुनील तटकरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रहा हूं। सुनील तटकरे के पास दल में संगठनात्मक परिवर्तन करने का अधिकार होगा।"

