महाराष्ट्रः अकोला और शेगांव में हुई हिंसा मामले में 130 से अधिक गिरफ्तार, इंटरनेट बंद, सीएम शिंदे ने दिया यह आदेश

By भाषा | Published: May 16, 2023 08:20 AM

पुलिस के अनुसार दोनों गुटों के लोगों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान कुछ दोपहिया और चार पहिया वाहनों में आग लगा दी। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शेगांव गांव में रविवार रात जुलूस निकालने को लेकर हुए संघर्ष में कम से कम पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पथराव में कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

