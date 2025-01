Mahakumbh 2025: सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से की अपील, कहा- "संगम नोज जाने की कोशिश न करें, जो जहां है वहीं..."

Mahakumbh 2025:प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मची भगदड़ के बाद प्रशासन राहत -बचाव कार्य में जुट गई है। मामले पर ध्यान देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में श्रद्धालुओं से संगम नोज की ओर न जाने और गंगा के पास अन्य घाटों पर स्नान करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को बताया कि संगम नोज के पास बचाव अभियान चलाए जाने के दौरान श्रद्धालुओं के लिए मौनी अमावस्या को सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं।

UP CM Yogi Adityanath tweets, "... Devotees who have come to Prayagraj, take a dip at the Ganga ghat nearest to you, do not try to go towards Sangam Nose. All of you should follow the instructions of the administration and cooperate in making arrangements... Do not pay any… pic.twitter.com/ZTzOrOSpZn — ANI (@ANI) January 29, 2025

यह भगदड़ बुधवार सुबह उस समय हुई जब मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।

सीएम योगी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने, व्यवस्था बनाने में सहयोग करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने को कहा, क्योंकि लोग अन्य घाटों पर शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर नजर रखने के लिए एक घंटे के अंतराल में दो बार सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया और तत्काल राहत उपाय करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की और केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का वादा किया।

#WATCH | #MahaKumbh2025 | Prayagraj, Uttar Pradesh: Drone visuals from the Ghats of Triveni as a huge number of devotees reach for the Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya.



Source: Mela Administration pic.twitter.com/FoQrbprWGK — ANI (@ANI) January 29, 2025

बचाव कार्य अभी जारी है और घायलों को इलाज के लिए मेला मैदान के अंदर केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर एचटी को बताया कि कम से कम 15 शव अस्पताल लाए गए हैं।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि भगदड़ के कारण संतों ने मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। मेला प्रशासन ने भी लोगों को वापस भेज दिया है और भीड़ को नियंत्रित करने और राहत कार्यों में मदद के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है।

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati tweets, "The devotees who lost their lives and got injured in the stampede at the Maha Kumbh at the Sangam in Prayagraj is an extremely sad and worrisome news. At such a time, the party wishes that family of victims have the strength to… pic.twitter.com/E0AWclAVhV — ANI (@ANI) January 29, 2025

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, ''प्रयागराज में संगम पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की जान चली गई और घायल हो गए, यह अत्यंत दुखद व चिंताजनक खबर है। ऐसे समय में पार्टी उनके परिवार को संत्वना देती है। पीड़ितों में इस दुख को सहने की ताकत है।"

Web Title: Mahakumbh 2025 CM Yogi appealed to devotees said Don't try to go to Sangam Nose