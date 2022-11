मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को दी मार्च निकालने की इजाजत, तमिलनाडु पुलिस ने लगाया था प्रतिबंध, जानिए पूरा मामला

Highlights मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस द्वारा तमिलनाडु में 50 में से 44 जगहों पर मार्च निकालने की अनुमति दी तमिलनाडु पुलिस ने खतरे का हवाला देते हुए 50 में केवल 3 जगहों पर मार्च निकालने की अनुमति दी थी हाईकोर्ट ने कहा कि खुफिया विभाग 6 जगहों पर खतरा बता रहा है, वहां छोड़कर अन्य स्थानों पर मार्च हो सकता है

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा आने वाले 6 नवंबर को तमिलनाडु में 50 जगहों पर मार्च निकालने के संबंध में अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने को अनावश्यक बताते हुए 50 में से 44 स्थानों पर आरएसएस को मार्च निकालने की इजाजत दे दी है।

इस संबंध में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीके इलांथिरैयान ने कहा कि वह आरएसएस को राज्य पुलिस द्वारा प्रतिबंधित 50 स्थलों में से 44 स्थानों पर मार्च निकालने की आज्ञा देते हैं।

Justice GK Ilanthiraiyan of Madras HC says he can grant permission for RSS route marches on Nov 6, in 44 out of 50 places across TN. He said that he didn't find anything adverse in intelligence reports regarding all places & that there could be untoward incidents at 6 places only pic.twitter.com/frGrl6uW8g