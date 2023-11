Madhya Pradesh Polls 2023: ‘आगे पांच साल भी काटने हैं आपको’, कमलनाथ ने निवाड़ी जिला प्रशासन को खुलेआम धमकाया

Highlights कमल नाथ निवाड़ी में एक रैली में बोल रहे थे, जहां वे जिला अफसरों को धमकाते नजर आए कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन से कहा कि अगले पांच साल के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करें कहा- छह दिन और बचे हैं, जो करना है कर लो, लेकिन अगले पांच साल भी काटने हैं

Madhya Pradesh Polls 2023: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने शनिवार को एक चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला प्रशासन को धमकाते नजर आए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि अगले पांच साल के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करें। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कमल नाथ निवाड़ी में एक रैली में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच पाएगा, हालांकि उन्होंने आरोपों पर विवरण नहीं दिया।

कांग्रेस नेता कमल नाथ ने निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''मैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी के प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें, कल के बाद दिन आएगा और जो करना है वह आप (लोग) और मैं तय करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छह दिन और बचे हैं, जो करना है कर लो, लेकिन अगले पांच साल भी काटने हैं।''

