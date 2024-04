Congress releases 13th list: फ्रांसिस्को का टिकट नहीं, फर्नांडिस लड़ेंगे चुनाव, छह और उम्मीदवार घोषित, अब तक 235 प्रत्याशी उतारे

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारदिन्हा गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उत्तरी गोवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप को टिकट दिया है। खंडवा से नरेन्द्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है।

LS polls 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 13वीं लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने उत्तर और दक्षिण गोवा के संसदीय क्षेत्रों सहित छह उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश के मुरैना, खंडवा और ग्वालियर, मध्य प्रदेश और दादर और नगर हवेली (एसटी) पर प्रत्याशी की घोषणा की। गोवा से मौजूदा कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को छह और उम्मीदवार घोषित किए जिनमें सबसे प्रमुख नाम विरियाटो फर्नांडिस का है जिन्हें दक्षिण गोवा लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद फ्रांसिस्को सारदिन्हा का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया गया है।

Sitting Congress MP from Goa, Francisco Sardinha dropped from the list of candidates for Lok Sabha elections https://t.co/v3bruMwFtI — ANI (@ANI) April 6, 2024

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारदिन्हा गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तरी गोवा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खंडवा से नरेन्द्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दादरा एवं नगर हवेली से अजीत रामजी भाई महला को टिकट दिया गया है।

कांग्रेस अब तक कुल 241 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले उसने 13 अलग-अलग सूचियों में 235 उम्मीदवार घोषित किए थे। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी।

Congress releases list of six candidates for parliamentary constituencies of North and South Goa; Morena, Khandwa & Gwalior, Madhya Pradesh and Dadar & Nagar Haveli (ST) pic.twitter.com/vUKPkoXuzd — ANI (@ANI) April 6, 2024

