LPG Price Hike Today: घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में आज से फिर हुई बढोतरी, प्रति टंकी इतना मंहगा हुआ गैस, जानें अपने शहर का नया रेट

Highlights देश में आज से फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। यह बढ़ोतरी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ अब से इसके दाम 1000 रुपए पार हो गए है।

LPG Price Hike Today: देश भर में आज से फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इससे पहले मई महीने में एक बार और दाम बढ़ा था। आज से घर में इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो गए हैं। अब से हर घरेलू गैस सिलेंडर को खरीदने के लिए आम आदमी को 3 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर देने होंगे। यही नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी उछाल आया है और यह भी 8 रुपए मंहगा हुआ है।

आज से घरेलू गैस सिलेंडर के लिए नए दाम लागू हुए हैं। ऐसे में दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 1003 रुपए में मिलेगा। आपको बता दें कि इसी महीने में यह दूसरी बार है कि जब गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल से हम तुलना करें तो पिछले साल जहां एक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 809 रुपए थे, वहीं आज इसकी कीमत 1000 रुपए पार हो गई है।

The price of a 14.2 kg domestic LPG cylinder increased by Rs 3.5 with effect from today. The domestic cylinder will cost Rs 1003/cylinder from today. Earlier it was Rs 999.50.