Air India Flight: दुबई से कोच्चि आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी, मुंबई में कराई गई सुरक्षित लैंडिंग

Highlights फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट किया गया और वह सुरक्षित लैंड कर गई डीजीसीए ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है, चालक दल को हटाया गया

नयी दिल्ली: एयर इंडिया की दुबई-कोच्चि फ्लाइट एआई 934 को बृहस्पतिवार को मुंबई भेजा गया। दरअसल, इस फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड ने केबिन प्रेशर में कमी की सूचना दी थी। विमानन नियामक डीजीसीए के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान को रोक दिया है और इस उड़ान के चालक दल को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान को रोक दिया है और इस उड़ान के चालक दल को हटा दिया है।

डीजीसीए के आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि एयर इंडिया बोइंग फ्लीट बी787, फ्लाइट नंबर एआई- 934 (दुबई-कोचीन) में कम दबाव की घटना की सूचना मिली थी। फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट किया गया और वह सुरक्षित लैंड कर गई। डीएस डब्ल्यूआर (DAS WR) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रारंभिक जांच करने का कार्य सौंपा गया है। डीजीसीए ने कहा हम एयर इंडिया बोइंग फ्लीट बी787 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर रहे हैं और फ्लाइट क्रू को ऑफ-रोस्टर कर रहे हैं।

An incident of low pressure was reported in Air India Boeing Fleet B787, Flight No. AI- 934 (Dubai-Cochin). The flight was diverted to Mumbai and it landed safely. Two senior officers of O/o DAS WR are assigned the task to carry out a preliminary investigation: DGCApic.twitter.com/6p9FCdkALd