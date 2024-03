Lok Sabha Election 2024: 'कांग्रेस का हाथ छोड़ परनीत कौर ने थाम लिया कमल का फूल', पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी बीजेपी में हुई शामिल

Highlights बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस नेता परनीत कौर पटियाला लोकसभा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव 2023 में कांग्रेस ने किया था सस्पेंड

Lok Sabha Election 2024:पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल का दामन थाम लिया है।कौर गुरुवार को दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालाय में भाजपा में शामिल हुईं। उनके शामिल होने से आगामी लोकसभा चुनावों से पहले पंजाब में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले मैदान में हैं।

गुरुवार को 8 उम्मीदवार को केजरीवाल ने मैदान में भी उतार दिया है। वहीं, पंजाब कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में से एक परनीत कौर ने आखिरकार कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में चली गई हैं। उनके जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। चलिए जानते हैं कि किस सीट से परनीत कौर को मैदान में उतारा जा सकता है।

पूर्व सीएम ने पहले ही थाम लिया था बीजेपी का दामन

परनीत कौर के पति और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह साल 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंह ने अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी में कर लिया था। सिंह पंजाब कांग्रेस के लिए प्रमुख चेहरों में से एक होते थे।

पटियाला से लड़ेंगी चुनाव

1999 से परनीत कौर लगातार पटियाला लोकसभा से चुनाव जीतती रही हैं। मोदी लहर के बावजूद वह पटियाला लोकसभा क्षेत्र में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं। 2014-2019 में पटियाला की जनता ने उन्हें चुना। परनीत कांग्रेस की सरकार के दौरान 2009 से 2012 के बीच विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। सांसद होने के साथ वह पटियाला से विधायक भी रह चुकी हैं।

कांग्रेस ने कर दिया था सस्पेंड

कांग्रेस ने परनीत कौर को साल 2023 में पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि वह पार्टी से हटकर काम कर रही हैं। वह लगातार बीजेपी का कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। हालांकि, पार्टी से सस्पेंड होने के बाद भी परनीत ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था।

