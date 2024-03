Lok Sabha Elections 2024: साजिशन कांग्रेस बैंक अकांउट फ्रीज किया गया, भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया, खड़गे, सोनिया गांधी ने किया हमला

Highlights कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। जनता से एकत्र किया गया धन है हमारे खातों से पैसे ज़बरदस्ती छीने जा रहे हैं। चुनाव अभियान की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैरकानूनी और असंवैधानिक कहा है, उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हज़ारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जिससे हम पैसे के अभाव से बराबरी से चुनाव न लड़ पाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा अटैक किया है।

#WATCH | Congress president Mallikarjun Kharge says, "Supreme Court called Electoral Bonds illegal and unconstitutional. Under that scheme, the present ruling party filled its accounts with thousands and crores of Rupees. On the other hand, under a conspiracy, the bank account of… pic.twitter.com/qMzeHsvUHT — ANI (@ANI) March 21, 2024

लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य होता है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड हो।



ये नहीं कि जो सत्ता में है, संसाधनों पर उनकी मोनोपॉली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो।



सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम… pic.twitter.com/rR2jTGaTbr — Congress (@INCIndia) March 21, 2024

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि खातों से जबरन धन लिया जा रहा है। बैंक खातों से लेनदेन पर रोक का मुद्दा अत्यंत गंभीर, यह न केवल कांग्रेस को बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी प्रभावित करता है। लोगों से इकट्ठा किए गए पैसे को फ्रीज कर दिया गया है। इस चुनौतिपूर्ण स्थिति में भी हम अपना तरफ से प्रभावी चुनाव प्रचार के हर संभव प्रयास कर रहे हैं

#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "...This issue affects not just Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds… pic.twitter.com/HT4dSCuhpc — ANI (@ANI) March 21, 2024

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। जनता से एकत्र किया गया धन है हमारे खातों से पैसे ज़बरदस्ती छीने जा रहे हैं।

सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी, हम अपने चुनाव अभियान की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। चुनावी बांड का मुद्दा है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। चुनावी बांड से भाजपा को भारी लाभ हुआ। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर हमला किया जा रहा है। हम सभी का मानना ​​है कि यह अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक है।

खड़गे ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना जरूरी है, समान अवसर मिलने चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों का संसाधनों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सत्ता में बैठी पार्टी ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से धन जुटाया, वहीं हमारे खातों से लेनदेन पर रोक लगाकर हमारे लिए उसने चुनाव लड़ने में अड़चन पैदा की है।

#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, Congress President Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi address a press conference in Delhi pic.twitter.com/J8IC19msGF — ANI (@ANI) March 21, 2024

लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य होता है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेयिंग फील्ड हो। ये नहीं कि जो सत्ता में है, संसाधनों पर उनकी मोनोपॉली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर भड़ास निकाली।

#WATCH | Congress President Mallikarjun Kharge in Delhi, says, "Lok Sabha elections have been announced. It is essential for a democracy that elections are conducted in an impartial manner and a level playing ground is provided to all political parties. It should not be that ED,… pic.twitter.com/f11vgbqy3H — ANI (@ANI) March 21, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत BJP ने हजारों-करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल (कांग्रेस) का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है, ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाएं। यह सत्ताधारी दल द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है।

LIVE: Press briefing by CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi ji, Congress President Shri @kharge and Shri @RahulGandhi at AICC HQ. https://t.co/ZfYNcfWjbf — Congress (@INCIndia) March 21, 2024

