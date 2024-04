Lok Sabha Elections 2024: ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को अपना समर्थन देने का किया ऐलान

नई दिल्ली: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) आगामी लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा है कि हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रहेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने इस संबंध में शनिवार को ट्वीट किया।

ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और भविष्य में उसके साथ कभी गठबंधन नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसने यह भी आश्वासन दिया है कि वह सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करेगा। इसलिए, एआईएमआईएम आगामी लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को अपना समर्थन देती है। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रहेगा"

AIADMK has refused to ally with BJP and has committed to never allying with it in the future. It has also assured that it will oppose CAA, NPR & NRC. Therefore, AIMIM extends its support to AIADMK in the coming Lok Sabha elections.

