लोकसभा चुनाव 2024ः सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ें, बीजेपी 50 सीट पर सिमट जाएगी, सीएम नीतीश का आरोप-2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा के षडयंत्र से हमारी सीटें कम हुई...

Highlights बिहार का विकास मेरी प्राथमिकता रही है। 2024 में जदयू भाजपा को हाशिये पर लाने का काम करेगी। जदयू तीन राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, अगले वर्ष हम राष्ट्रीय पार्टी बन जायेंगे।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाएगी और सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ें, मैं इसी अभियान में लगा हूं। कुमार ने अपनी पार्टी जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए यहां यह बात कही जिसके तुरंत बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई।

उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग प्रदेश में सांप्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेंगे और हम सभी को पंचायत स्तर तक पूरी सावधानी बरतनी है। जदयू की ओर से जारी बयान में अनुसार पार्टी के शीर्ष नेता नीतीश ने आरोप लगाया, ‘‘2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के षडयंत्र से हमारी सीटें कम हो गयी।

We decided today to talk to people from the Opposition for Opposition unity to fight the 2024 general elections: Ashok Choudhary, JDU leader & Bihar Minister, after the party's National Executive meeting under the chairmanship of Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/DDAcsjoR1j