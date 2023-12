Lok Sabha Elections 2024: पहले दिन पीएम मोदी और दूसरे दिन अमित शाह पहुंचे, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर नजर, गरीबों, युवा, किसानों और महिला पर फोकस

Highlights राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक हो रही है। कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए मंथन किया। बैठक की अध्यक्षता जे पी नड्डा ने की।

Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में दो दिवसीय बैठक जारी है। तकरीबन साढ़े चार घंटे तक चली इस मैराथन बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पूरे समय मौजूद रहे। 2019 की हारी सीट और गठबंधन पर फोकस किया जा रहा है।

आज दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक हो रही है। लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के लिए आवश्यक भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए मंथन किया।

