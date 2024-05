Lok Sabha Elections 2024: रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत सेलेब्स कर रहे वोट की अपील, वीडियो शेयर कर कही ये बात

By अंजली चौहान | Published: May 7, 2024 11:48 AM

Next

Lok Sabha Elections 2024: करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सभी मशहूर हस्तियां - अभिनेता, फिल्म निर्माता, संगीतकार और खिलाड़ी शामिल हैं।