Lok Sabha Elections 2024: सोलापुर में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए शाहरुख खान के हमशक्ल के प्रचार करने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति

Lok Sabha Elections 2024: सोलापुर में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे के लिए प्रचार करते हुए शाहरुख खान जैसे दिखने वाले एक वीडियो के वायरल होने के बाद, भाजपा ने इसे कांग्रेस पार्टी का 'घोटाला' कहा। भारत के चुनाव आयोग और शाहरुख खान को टैग करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चुनाव प्रचार पर कुछ पोस्ट साझा की और लिखा: "कल्पना करें कि पार्टी इतनी बेशर्मी और खुले तौर पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है। फर्जी सर्वेक्षणों को बढ़ावा देना, बनाना, नकली भारत-विरोधी आख्यान, एआई का उपयोग करके मशहूर हस्तियों के डीप फेक तैयार किए गए और अब आप जानते हैं कि यह पार्टी पहले से ही ईवीएम को दोष क्यों दे रही है।

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह शाहरुख खान का हमशक्ल इब्राहिम कादरी है, हालांकि हमशक्ल की पहचान के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। इब्राहिम कादरी शाहरुख खान के हमशक्ल के रूप में मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। गुजरात में जन्मे इब्राहिम कादरी तब मशहूर हुए जब शाहरुख की रईस रिलीज हुई क्योंकि शाहरुख के साथ कादरी की समानता किसी का ध्यान नहीं गई। कादरी उन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं जहां वह शाहरुख के संवाद बोलते हैं, उनके सिग्नेचर पोज़, डांस मूव्स आदि की नकल करते हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख की हमशक्ल - पोनीटेल बनाए हुए - को लोगों की ओर हाथ हिलाते हुए देखा जा सकता है। वाहन पर कांग्रेस का बैनर लगा हुआ था, जिस पर राहुल गांधी, प्रणीति शिंदे समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें थीं। प्रणीति शिंदे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं जो 2003-2004 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे। वह सोलापुर सिटी सेंट्रल से मौजूदा विधायक हैं और उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा के लिए मैदान में उतारा है।

सोलापुर में 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होंगे। 2019 में सुशील शिंदे सोलापुर सीट बीजेपी के जयसिद्धेश्वर स्वामी से हार गए थे। इस बार बीजेपी ने सुशील शिंदे की बेटी के खिलाफ राम सातपुते को मैदान में उतारा है। राम महाराष्ट्र की मालशिरस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं।

One more SCAM of Congress party

Hired Duplicate Shahrukh Khan for election campaign!



Imagine the lengths to which the party can go to fool people so brazenly & openly. @iamsrk@ECISVEEP



Peddling fake surveys, making up fake anti India narratives, using AI generated Deep Fakes… pic.twitter.com/dF1Iyn5tZO