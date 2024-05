Lok Sabha Election 2024 Phase 3: 93 लोकसभा सीटों के लिए दांव पर हैं ये बड़े चेहरे, आज गांधीनगर में वोट डालेंगे पीएम मोदी और अमित शाह

Highlights तीसरे चरण में लगभग 120 महिलाओं सहित 1,300 से अधिक उम्मीदवार संसद के निचले सदन में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पहले दो चरण की 543 सीटों में से 189 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान होगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सीटों पर भारी बहुमत हासिल किया था, जिससे एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था। तीसरे चरण में लगभग 120 महिलाओं सहित 1,300 से अधिक उम्मीदवार संसद के निचले सदन में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) और दिग्विजय सिंह (राजगढ़) के भाग्य का फैसला 7 मई को होगा। इस चरण में परषोत्तम रूपाला (राजकोट), प्रल्हाद जोशी (धारवाड़) और एसपी सिंह बघेल (आगरा) भी भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं।

Voting for the third phase of #LokSabhaElections2024 begins. Polling being held in 93 constituencies across 11 states and Union Territories (UTs) today.



17.24 crore voters are casting their votes today. pic.twitter.com/CpQ7gGurNG