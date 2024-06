Lok Sabha Election Result 2024: ओम बिड़ला कोटा सीट से निकले आगे, 300 सीटों पर रुझान आएं सामने

Highlights कुल 400 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं 254 पर एनडीए निकला आगे वहीं, 159 सीटों पर इंडिया गठबंधन पर रेस में दौड़ रहा है

Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज मतगणना शुरू हो चुकी है, अभी सिर्फ शुरुआती रुझान कुल 400 सीटों पर सामने आ गए हैं। इनमें अभी तक 251 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखी और करीब 152 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कोटा लोकसभा सीट से आगे चल रहा है, जहां माना जा रहा है कांग्रेस के प्रह्लाद गुंजाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी।

#WATCH | Congress leader Pawan Khera says, "I have full faith in the support I have received from the public... Yesterday Mallikarjun Kharge wrote a letter to all the government officials, the Election Commission should also include itself in it. They should also read the letter… pic.twitter.com/STEy3UXaPm