New Delhi Lok Sabha Election: '7 सीटों पर बीजेपी लगाएगी हैट्रिक', क्या रोक पाएगी 'इंडिया गठबंधन', देखें क्या बोले नेता

Highlights बीजेपी का दावा सात सीटों पर जीतेंगे लोकसभा का चुनाव 2014-2019 में सातों सीट जीतने में कामयाब हुए थे बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप-कांग्रेस में गठबंधन

New Delhi Lok Sabha Election: दिल्ली के विज्ञान भवन में लोकसभा चुनावों को लेकर घोषणा हुई। इधर, नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दावा किया है कि सात लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे।

वहीं, साल 2014 और साल 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने इस बार इंडिया गठबंधन से इधर सातों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने इस बार भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी को तीसरी बार लोकसभा का टिकट दिया है। वहीं, बीजेपी ने 6 सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं। वहीं, आप-कांग्रेस की गठबंधन में आप ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए जानते हैं कि दिल्ली में लोकसभा चुनावों के बारे में क्या कह रहे हैं नेताजी।

#WATCH | Delhi: On the declaration of Lok Sabha election dates, BJP leader Bansuri Swaraj says, "This is the biggest festival of democracy, which will be held in 7 phases. I would like to make a request to every voter, especially of Delhi to cast their ballot on May 25 and make… pic.twitter.com/cz0ZPfwugT — ANI (@ANI) March 16, 2024

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि लोकतंत्र का एक महापर्व है जो सात चरणों में होने वाला है। मेरा प्रत्येक मतदाता, खासकर दिल्ली के मतदाताओं से निवेदन है कि मतदान केंद्र जाकर अपना मत जरूर दें और अबकी पार 400 पार के संकल्प को सिद्धी तक ले जाने में हमारा योगदान करें। उन्होंने कहा कि इस बार भी दिल्ली की सातों सीट जीतेंगे।

#WATCH | Delhi: On the declaration of election poll dates, Delhi Minister & AAP leader Gopal Rai says, "Aam Aadmi Party (AAP) welcomes the announcement of general election dates. AAP is well and fully prepared. Together with the INDIA Alliance, we will fight the election with… pic.twitter.com/s9JRXJpjt2 — ANI (@ANI) March 16, 2024

दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली में सातों सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उम्मीद है कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और हम मिलकर जल्द चुनाव जीतेंगे।

VIDEO | "Congress had started its preparations two to three months ago. Our party workers are prepared for this, and an alliance has been formed with the AAP," says Delhi Congress president Arvinder Singh Lovely (@ArvinderLovely) on 2024 Lok Sabha election schedule.… pic.twitter.com/a28bmyi9zQ — Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2024

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि भाजपा पिछले 10 वर्षों में अपने सांसदों द्वारा दिल्ली में किए विकास कार्यों का प्रगति कार्ड पेश करे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। भाजपा अपने सांसदों के खराब प्रदर्शन और हार के डर से प्रत्येक चुनाव में प्रत्याशी बदल जनता को गुमराह करती है।

