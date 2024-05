Lok Sabha Election 6th Phase: पांच चरण के बाद, नरेंद्र मोदी 310, राहुल गांधी 40, अखिलेश 4 सीट, अमित शाह ने बताया आंकड़ा

Highlights अमित शाह ने संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया शाह ने कहा, पीएम मोदी ने 310 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है अमित शाह ने कहा, इंडी अलायंस का इरादा एसएसी-एसटी-ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का है

Lok Sabha Election 6th Phase: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तर प्रदेश में थे। अमित शाह ने संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और पीएम मोदी ने 310 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है। पीएम मोदी अब 400 सीट के आंकड़े को छूने के लिए बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर रही है और अखिलेश यादव को 4 सीट भी नहीं मिलने वाली हैं।

#WATCH | In his public meeting in Uttar Pradesh's Sant Kabir Nagar, Union HM Amit Shah says, "In 5 phases, PM Modi has crossed the 310 mark and moving towards 400. If you see Rahul Baba somewhere, tell him that he is not getting more than 40 seats, Akhilesh Yadav won't cross the… pic.twitter.com/ICC6FkJg66