एलन मस्क का दावा- ईवीएम को AI से हैक किया जा सकता है, EVM से चुनाव को खत्म करने की सलाह दी

Highlights अरबपति एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कहा- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) हैक की जा सकती है मस्क ने सलाह दी है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर अरबपति एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। मस्क ने सलाह दी है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) या इंसानों द्वारा इसे हैक किया जा सकता है।

एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, "हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम, हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है।" मस्क के पोस्ट के बाद एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहस छिड़ गई है। भारत में तो लंबे समय से विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवालिया निशान उठा रही हैं।

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh