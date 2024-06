US Shooting: मिशिगन वाटर पार्क में ताबड़तोड़ गोलीबारी, बच्चों समेत कई लोग घायल; हिरासत में बंदूकधारी

US Shooting: अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है जिसमें मासूम बच्चों और आम जनता को हमलावर अपना निशाना बना रहा है। शनिवार, 15 जून शाम के समय मिशिगन राज्य में एक वाटर पार्क में एक बार फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस गोलीबारी के कारण वाटर पार्क में दहशत मच गई और कई लोग घायल हो गए। घटना में 8 वर्षीय एक बच्चे सहित 10 लोग घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही अमेरिकी पुलिस फौरन हरकत में आई और हमलावर को पकड़ने में जुट गई। बताया जा रहा है कि यह घटना डेट्रोइट उपनगर रोचेस्टर हिल्स में हुई, जब परिवार गर्मी से बचने के लिए पानी में मौज-मस्ती कर रहे थे।

ओकलैंड काउंटी के शेरिफ माइक बाउचर्ड ने संवाददाताओं से कहा कि "ऐसा लगता है कि हमारे पास नौ, शायद 10 पीड़ित हैं, जिन्हें गोली लगी है, अलग-अलग तरह की चोटों के शिकार हैं।"

🚨 #BREAKING : Numerous Law enforcement along with SWAT has surrounded a mobile home where the shooter Suspect is to believe to be located after shooting up 9-10 people including children ⁰⁰📌 #Rochesterhills | #Michigan ⁰At this time, there is a heavy emergency response as… pic.twitter.com/qehgz2ra4S

अधिकारियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पास पास के एक घर में एक संभावित संदिग्ध है। शेरिफ के अनुसार, एक हैंडगन और तीन खाली मैगजीन बरामद की गईं। बाउचर्ड ने कहा, "इसलिए, प्रारंभिक रूप से, ऐसा लगता है कि संदिग्ध ने संभावित रूप से 28 बार गोली चलाई, कई बार रिलोड किया।"

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अधिकारियों ने कहा कि अभी भी एक सक्रिय अपराध स्थल है। लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा गया था। अधिकारियों ने तुरंत अतिरिक्त जानकारी नहीं दी, और पीड़ितों की स्थिति के बारे में भी तुरंत पता नहीं चल पाया।

❗🚨🇺🇸 - Update on the shooting in Rochester Hills, Michigan:



The incident occurred at the Brooklands Plaza Splash Pad, where at least 9 people were shot, including an 8-year-old child.



The suspect, who used a Glock 9mm pistol, was quickly contained in a nearby house. Sheriff… pic.twitter.com/juDLV9QH5W