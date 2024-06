मुंबई: बकरीद पर कुर्बानी देने वाले बकरे पर लिखा 'राम', वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल; FIR दर्ज

नवी मुंबई: इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बकरीद का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन मुसलमान लोग खुदा के लिए बकरों की कुर्बानी देते हैं। देश में 16 से 17 जून को बकरीद मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों-शोरों से जारी है। इस बीच, महाराष्ट्र के नवी मुंबई से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके त्योहार के बीच बड़े विवाद को खड़ा कर दिया है।

दरअसल, नवी मुंबई में बकरीद पर बलि के लिए रखे गए बकरे पर अज्ञात लोगों ने "राम" लिख दिया। यह हरकत सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन के पास गुड लक मटन स्टोर में देखी गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें तीन लोग बकरे को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच आक्रोश फैल गया।

बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। कई यूजर्स ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

Deliberately outraging and hurting #Hindus' sentiments, with the intent to incite communal violence, miscreants write '#RAM' on goat headed for sacrifice on Bakri Eid at "Good Luck Mutton Store " in CBD Belapur PS.



Requesting @Navimumpolice to register an FIR against those… pic.twitter.com/s8xIWHlvRS