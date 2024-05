Rahul Gandhi In Haryana: 'उनकी छवि का गुब्बारा फट गया है, मैं जो चाहूंगा मोदी बोलने मजबूर हो जाएंगे', राहुल गांधी ने किया पीएम मोदी पर हमला

Highlights राहुल गांधी ने महेंद्रगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की छवि का गुब्बारा फट गया है अब मैं जो चाहता हूं, मैं उन्हें वह बोलने के लिए मजबूर कर सकता हूं

Rahul Gandhi In Haryana: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को हरियाणा में थे। राहुल ने महेंद्रगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी की छवि का गुब्बारा फट गया है। राहुल ने कहा कि अब मैं जो चाहता हूं, मैं उन्हें वह बोलने के लिए मजबूर कर सकता हूं।

#WATCH | Addressing a public meeting in Haryana's Mahendragarh, Congress leader Rahul Gandhi says, "His (PM Modi) reputation, image has been lost. 'Gubbara phat gya hai'. Now, whatever I want, I can make him to speak that. I said, Modi ji, you haven't taken the name of… pic.twitter.com/VNT1REqEsv